Acht Chöre haben an vier Stätten in der Speyerer Innenstadt ein Programm geboten, das den Chorgesang als unsterbliches Kulturgut würdigte. Bei der Premiere der von der Dommusik Speyer initiierten „Chornacht“ erschallten Gesänge aus insgesamt 250 Kehlen. Rund 450 Menschen nutzten am Samstagabend die Gelegenheit, die unterschiedlichen Vokalensembles aus Speyer sowie der näheren und weiteren

...