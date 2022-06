47-Jähriger ohne Führerschein und unter harten Drogen unterwegs

Speyer. Ein 47-jähriger Fahrer ohne Fahrerlaubnis ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 03.39 Uhr von Polizeibeamten kontrolliert worden und hat zugegeben, zuvor Kokain und Heroin konsumiert zu haben. Dies teilte die Polizei mit. Die Beamten erhielten zuvor einen Hinweis über zwei verdächtige Personen an einem Waffengeschäft in der Kleinen Pfaffengasse. Die beiden verdächtigen Personen konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Allerdings kontrollierten Polizeibeamte um 03.45 Uhr einen mit zwei Personen besetzten PKW in der Spitalgasse. Der 47-jährige Fahrer führte zudem noch eine Crackpfeife mit sich. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv. Dem 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

