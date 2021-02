Speyer. 4983 Beurkundungen wurden im Standesamt Speyer im vergangenen Jahr vorgenommen. Damit wurde ein neuer Rekord aufgestellt. Die Zahl der Neugeborenen nahm den größten Platz ein. Das ansässige Diakonissen-Stiftungskrankenhaus verteidigte damit seinen Titel als größtes Geburtskrankenhaus in Rheinland-Pfalz.

3394 Kinder erblickten in der Speyerer Klinik im vergangenen Jahr das Licht der Welt. „Das ist ein Anstieg um fast 20 Prozent in den zurückliegenden zwei Jahren“, merkte Hartmut Jossé, der Leiter des Standesamts, bei der Vorstellung der Statistik an. Die höchste Geburtenrate im 16-jährigen Vergleich hat es 2020 gegeben.

Bundesweit auf Platz zwölf

Nicht unbegründet ist Jossés Stolz auf die Platzierung in der Top 100 der Milupa-Statistik. Die ist bundesweit ausgelegt. Speyer steht aktuell auf Rang zwölf mit Aussicht auf einen Aufstieg. „Rund 3500 Geburten sind für dieses Jahr prognostiziert. Das bedeutet einen Vorstoß in die Top sieben“, weiß Jossé. Das Städtische Klinikum Karlsruhe liegt mit 2567 Geburten auf dem 41., das Universitätsklinikum Mannheim mit 2395 auf dem 52. Platz. Spitzenreiter derzeit: die München Klinik mit drei Standorten und 6126 Geburten.

„Es ist interessant, welche Auswirkungen Veränderungen in der Krankenhauswelt auf das Standesamt haben“, warf Irmgard Münch-Weinmann (B90/Die Grünen) ein, in deren Geschäftsbereich die Behörde fällt. Das Einzugsgebiet für werdende Eltern reicht laut Jossé mittlerweile bis in die Südwestpfalz, an die elsässische Grenze und bis zu 60 Kilometer in die badische Rheinseite hinein.

Das erklärt wiederum, weshalb nur 417 Neugeborene 2020 als „echte Speyerer“ bezeichnet werden können. Bewährt hat sich die Kooperation der Stadt mit dem Diakonissen-Stiftungskrankenhaus, die eine Außenstelle des Standesamtes zur Beurkundung von Geburten vor Ort ermöglicht. „Das ist bundesweit einmalig“, betonte Jossé. Vor drei Jahren wurde dieser Service eingeführt.

Die doppelte Staatsangehörigkeit wurde 140-mal eingetragen; in 96 Prozent aller Fälle konnte direkt ein Vater mit beurkundet werden. Von der Möglichkeit, als Geschlecht „divers“ vermerken zu lassen, machte niemand Gebrauch. Dieses Recht gibt es Jossés Angabe nach seit 2018.

Im Gegensatz zu den Geburten veränderte die statistische Kurve bei den Trauungen ihre Richtung ins Negative. Das Coronavirus hat sich ausgewirkt, allerdings nur minimal. 408 Ehen – 75 weniger als im Vorjahr – wurden 2020 geschlossen. Dennoch lag die Stadt damit zum zehnten Mal in Folge über der Rekordschwelle von 400 Trauungen in Speyer.

Etliche Paare, die eigentlich eine Eheschließung in der Kapelle des Adenauerparks gewünscht haben, mussten auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet werden. „Wir konnten kein tragfähiges Hygienekonzept entwickeln“, erklärte Jossé. Nur eine Handvoll Heiratswilliger konnten sich im Trauturm – dem Altpörtel – das Ja-Wort geben. Beide Möglichkeiten für so genannte Ambientetrauungen wird es 2021 nicht geben. „Wir müssen das weitere Geschehen abwarten“, hob Münch-Weinmann mit Verweis auf die nicht einzuschätzende Corona-Lage hervor. Dass die zusätzlichen Angebote für Trauungen, in die auch die Eheschließung an vier Samstagen zählen, finanziell für die Stadt relevant sind, zeigen die Abrechnungen. „Seit der Einführung 2009 wurden Sondertraugebühren in Höhe von 360 000 Euro eingenommen“, zeigte Jossé auf. Für das laufende Jahr seien bereits viele der rund 30 möglichen Samstagstermine vergeben.

Flexibilität bei Paaren

Für Arbeitserleichterung im Standesamt und mehr Flexibilität bei den Paaren sorgt seit über drei Jahren der Online-Traukalender. „Dieser ist eine absolute Erfolgsgeschichte“, versicherte Jossé. Zwölf Monate im Voraus können Paare übers Internet ihren Wunschtermin reservieren. „Weit über 90 Prozent nutzen diese Möglichkeit mittlerweile“, so der Standesamt-Leiter. Speyer habe mit dem Online-Traukalender ebenfalls ein Alleinstellungsmerkmal: „Wir sind damit bisher die einzige Stadt in Rheinland-Pfalz, die den Service anbietet.“ Auf Terminsuche fürs kommende Jahr können Hochzeitspaare also rechtzeitig gehen.

„Wir hoffen“, blickt Jossé voraus, „dass wir 2022 wieder Trauungen im Altpörtel und im Adenauerpark anbieten können.“