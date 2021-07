8. Musikfest in Speyer eröffnet

Speyer. Beim Musikfest der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz vor vier Jahren war die Aufführung von Felix Mendelssohn Bartholdys „Lobgesang“ den Vorgängen rund um die Bestattung von Altkanzler Helmut Kohl zum Opfer gefallen. Dafür erklang die fünfte Symphonie („Reformation“) mit revolutionärer Wucht. Auch beim diesjährigen Musikfest bleibt den Aufführenden der „Lobgesang“ Corona-bedingt im Halse stecken. Stattdessen ist es abermals Mendelssohns lutherisches Bekenntnis, das die Gedächtniskirche in eine uneinnehmbare Glaubensburg verwandelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tickets für das Musikfest Speyer Aufgrund der neuen Corona-Verordnung gibt es für das Abschlusskonzert am Sonntag, 4. Juli um 18 Uhr in der Gedächtniskirche wieder Tickets. Diese sind ab sofort zum Einzelkartenpreis von 25 € buchbar. Es wird gebraucht: ein offizieller Nachweis eines negativen Covid-19-Tests, der nicht älter als 24 Stunden, der Beleg über eine vollständige Impfung vor mindestens 14 Tagen oder der Nachweis einer Genesung, die nicht länger als 6 Monate zurückliegt.

ein offizieller Nachweis eines negativen Covid-19-Tests, der nicht älter als 24 Stunden, der Beleg über eine vollständige Impfung vor mindestens 14 Tagen oder der Nachweis einer Genesung, die nicht länger als 6 Monate zurückliegt. Maskenpflicht: Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske besteht bis zum Einnehmen des Sitzplatzes.

Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske besteht bis zum Einnehmen des Sitzplatzes. Kontaktdaten: Platzgenaue Registrierung der Kontaktdaten erfolgt über ein Formular, das am Sitzplatz ausgefüllt werden muss. Tickets gibt es über die Internetseite www.staatsphilharmonie.de oder per E-Mail an: karten@staatsphilharmonie.de

Das Werk entfaltet in pandemischen Zeiten, die freilich noch nicht als überwunden gelten können, durchaus performative Kräfte. Der in Mendelssohns Symphonie zentrale Choral „Ein’ feste Burg ist unser Gott“ wölbt sich im hellen Fanfarenklang der Posaunen wie ein Bekenntnis zum Leben als solches auf. Was umso effektvoller wirkt, als Flötistin Christiane Palmen zuvor den Raum des Musikalischen ins Transzendente erweitert hat.

Einer von vielen besonderen Momenten dieses Konzerts, das die Staatsphilharmonie mit Johannes Brahms’ B-Dur-Variationen über ein Choralthema von Joseph Haydn beginnt. Chefdirigent Michael Francis legt den achtteiligen Zyklus in bedächtigen Tempi an, die ruhiges Fließen und sanfte Erhabenheit evozieren und die triumphale Geste vermeiden. Man sieht es den eleganten Gesten des Orchesterleiters an, die dieser Musik eine unaufgeregte Noblesse verleihen und zugleich auf Transparenz und Durchhörbarkeit dringen. Streicher und Bläser sind, selbst in der halligen Akustik der Gedächtniskirche, sorgsam aufeinander abgestimmt.

Staatsphilharmonie Musikfest in der Speyerer Gedächtniskirche eröffnet 11 Bilder Mehr erfahren

Die trübe d-Moll-Stimmung in Mozarts Klavierkonzert Nr. 20 (KV 466) sieht sich durch den straffen Zug im Dirigat Michael Francis’ und die federnde Artikulation im Orchester gemildert. Pianist Joseph Moog kann sich in dieser einvernehmlichen Klangkulisse wie zu Hause fühlen. Die fließenden Wechsel zwischen Solo- und Tutti-Passagen verleihen diesem Mozart ordentlich Schwung und sind frei von romantischen Überzeichnungen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dynamische Kontraste am Flügel

Dabei pflegt Moog am Flügel durchaus keinen asketischen Mozart-Stil, sondern setzt auf kantable Brillanz und dynamische Kontraste, was er in den Solokadenzen besonders nachdrücklich dokumentiert. Gerät der Soloeinsatz zu Beginn der Romanze durch den Pedalgebrauch etwas wolkig, so kommentiert das Orchester im Finale die an der grüblischeren Grundstimmung haftenden Suchbewegungen am Klavier mit trockenem Aplomb.

Mit Mendelssohns fünfter Symphonie betreten wir eine andere Welt, wie das jetzt mehr in die Tiefe und in die Breite reichende Klangspektrum verdeutlicht. Dramatische Revolutionsstimmung macht sich breit, heftige Steigerungen suggerieren Gefahr, als könne jederzeit alles außer Kontrolle geraten. Idyllische Szenen des zweiten Satzes kontrastieren mit dem Wehmutsmotiv des Andante, bevor der Choral sich über all das Treiben erhebt. Wenigstens Musik bewahrt auf, was uns, nicht erst in diesen Zeiten, abhanden zu kommen droht.

„La Dolce Vita“ ist das Motto dieses Musikfestes, das noch bis Sonntag in Serenaden, einem Werkstatt- und einem Kinderkonzert sowie einer musikalischen Lesung ein post-pandemisches Lebensgefühl erwecken möchte, zugleich aber die einengenden Bestimmungen eines solchen kulturellen Ereignisses zu respektieren hat, wie sie Corona seit mehr als einem Jahr vorgibt. In dieser Spannung wird sich das Musikfest zu bewähren haben.