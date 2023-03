9-jähriges Mädchen in Speyer am Zebrastreifen von Auto erfasst

Speyer. An einem Zebrastreifen in Speyer ist am Montag ein Schulkind von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei mitteilt, war es gegen 7.45 Uhr zu dem Unfall auf der Zeppelinstraße in Richtung Ludwigstraße gekommen. Demnach war ein 70-jähriger Autofahrer dort unterwegs gewesen und hatte das Mädchen beim Passieren des Zebrastreifens übersehen.

Es kam zu einem leichten Zusammenstoß zwischen der Fahrzeugfront und dem Bein des Mädchens. Der Rettungsdienst brachte die 9-Jährige zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Sie trug ein Hämatom und Kratzer am linken Unterschenkel davon. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.