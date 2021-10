960 Jahre Domweihe: Bischof erklärt Sinn von Kirche heute

Speyer. „Wozu gibt es die Kirche?“ – diese Frage hat der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann am Sonntag in den Mittelpunkt seiner Predigt gestellt. Anlass für das Pontifikalamt war der 960. Jahrestag der Domweihe. Zahlreiche Menschen waren zu dem Gottesdienst gekommen, so dass die Plätze im Mittelschiff nicht ausreichten.

Ihm hat eine Pause gut getan, wie Bischof Wiesemann selbst sagt. © Bistum

Die salischen Kaiser, die Erbauer des Doms, hätten sich vor 1000 Jahren die Frage, wozu man Kirche brauche, sicher noch nicht gestellt, so Wiesemann. Für sie war der Dom das Sinnbild des Gemeinwesens, das auf einer göttlichen Ordnung beruhte. Bei der Suche nach einer Vision für das Bistum hätten sich in der Gegenwart vier Grundbegriffe herauskristallisiert, in denen der Markenkern der Kirche stecke und die ausdrückten, wozu es Kirche brauche. Bei seiner Betrachtung ging Wiesemann immer wieder vom Dom aus.

Missbrauch angesprochen

Die Kirche sei eine Unterbrechung des Alltags. Sowohl die Gebäude, die – wie der Dom – markante Landmarken seien, als auch der Sonntag als Ruhetag im Wochengefüge – in beidem stecke die Chance zum Innehalten und Stillewerden. „Eine Unterbrechung, das habe ich selbst gemerkt, kann gut tun“, sagte Wiesemann mit Blick auf seine siebenmonatige Auszeit.

„Der Raum weitet sich, wenn man in eine Kirche kommt“, beschrieb der Bischof von Speyer eine weitere Funktion von Kirche. Sie sei ein Ort des offenen Dialogs. Keine Filterblase, sondern ein Ort, der Weite lehre, und wo Geist und Wahrheit angebetet würden. Dieses Bild verband er mit dem synodalen Weg, der Versammlung von Laien und Klerikern, bei der derzeit in Deutschland über Zukunftsfragen der Kirche gesprochen wird.

Weitere Wesensmerkmale von Kirche seien die Sicherheit und die Seelsorge. So wie im Dom Gläubige Kerzen mit einer Bitte vor Maria brächten, so müssten sie sich innerhalb der Kirche mit ihren Sorgen und Nöten aufgehoben fühlen.

Ort, um das Leben zu feiern

„Deshalb ist jede Form von Missbrauch innerhalb der Kirche so schrecklich“, sagte Wiesemann, „da hier die Menschen sich öffnen könne müssen.“ Seelsorge, deren Sinnbild Maria sei, sei eine weitere Kernaufgabe. Hier seien, so wie nach der Flutkatastrophe in diesem Jahr, Kirchen systemrelevant. Bei allen notwendigen Strukturreformen dürfe „Seelsorge nicht unten durch gehen – da müssen wird ran“. „Wir brauchen Orte, um das Leben zu feiern“, so benannte Bischof Wiesemann den vierten und letzten Punkt seiner Ausführungen. Mit der Feier der Sakramente spürten die Menschen, „dass Gott unter uns ist.“

Die Chance auf eine Unterbrechung des Alltags, auf einen offenen Dialog, auf geschützte Seelsorge und zur Feier von Gottes Gegenwart unter den Menschen, so fasste er abschließend zusammen, sei es, „wozu es Kirche unbedingt brauche“, so Wiesemann. „Die Salier haben uns ein großartiges Zeichen der Gegenwart Gottes hinterlassen. Es liegt an uns, es heute mit Leben zu füllen“, schloss der Bischof. sal/red