A 61 bei Speyer: Verkehrsführung ändert sich ab Montag

Speyer. Seit September 2021 wird auf der A 61 zwischen dem Autobahnkreuz Speyer und der Anschlussstelle Schifferstadt auf einer Länge von rund 7,5 km die Fahrbahn in Fahrtrichtung Koblenz saniert. Der linke Fahrstreifen, wo die Arbeiten begonnen hatten, ist derzeit auf die Fahrbahn in Richtung Speyer umgelegt, der rechte Fahrstreifen verläuft außen auf dem Standstreifen. Am Montag, 25. Oktober 2021, beginnt um 9 Uhr der Umbau der Verkehrsführung für die nun anstehenden Arbeiten auf dem rechten Fahrstreifen. Für den Umbau bzw. die damit einhergehenden Maßnahmen der Verkehrssicherung muss der Verkehr in Fahrtrichtung Koblenz für die Dauer von vier Tagen einspurig über den auf die Gegenfahrbahn umgelegten Fahrstreifen geleitet werden (3:0-Verkehrsführung). Am 28. Oktober 2021 wird dann zusätzlich dazu der linke Fahrstreifen freigegeben, so dass der Verkehr wieder zweispurig fließen kann (3:1-Verkehrsführung).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während des viertägigen Umbaus der Verkehrsführung ist in Fahrtrichtung Koblenz mit tageszeitabhängigen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Als Alternative zur Autobahn kann die vorhandene Bedarfsumleitung U 77 über die B 9 genutzt werden. Nach dem Umbau beginnen die Sanierungsarbeiten auf dem rechten Fahrstreifen. Voraussichtlich ab Mitte November erfolgt dann für beide Fahrstreifen zusammen der Einbau der neuen Asphaltdeckschicht. In dieser letzten Bauphase steht in Fahrtrichtung Koblenz nur der auf die Gegenfahrbahn umgelegte Fahrstreifen zur Verfügung, zusätzlich kann die oben genannte Bedarfsumleitung U 77 genutzt werden.

An der Anschlussstelle Schifferstadt bleibt die Auffahrt in Richtung Speyer bis zum Ende der Bauarbeiten gesperrt, weil der Beschleunigungsstreifen der Fahrbahn derzeit als Fahrstreifen genutzt wird. Ersatzweise ist die Umleitung U 7 über die L 532/Nordumgehung und die B 9 ausgeschildert.

Die Bauarbeiten auf der A 61 werden voraussichtlich Mitte Dezember 2021 abgeschlossen. Ziel ist es, die am Ende ihrer Nutzungsdauer angekommene alte Asphaltfahrbahn zu erneuern und die Sicherheit auf der Strecke zu verbessern. Diesem Zweck dient auch die Installation von neuen Fahrzeugrückhaltesystemen. Das Sanierungsprojekt schließt die Erneuerung der Asphaltdecke auf acht Bauwerken (Unter- und Überführungen) sowie auf zwei Parkplätzen entlang der Strecke ein. Bauoberleitung und Bauüberwachung liegen bei der Außenstelle Heidelberg der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2