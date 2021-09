A 61: Weiterer Stau im Feierabendverkehr droht

Speyer/Hockenheim. Zwei Verkehrsunfälle auf der A 61 zwischen Speyer und Hockenheim haben die Einsatzkräfte gefordert und die Geduld der Verkehrsteilnehmer auf die Probe gestellt. Eine Bilanz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fotostrecke A 61: Unfall zwischen Hockenheim und Speyer 9 Bilder Mehr erfahren

Zum ersten Unfall kam es am Dienstagvormittag, kurz nach 8 Uhr. Auf der A 61 kollidierten zwischen dem Autobahnkreuz Speyer und dem Dreieck Hockenheim insgesamt sieben Fahrzeuge, darunter auch ein Sattelzug. Vier Personen wurden leicht verletzt mit Rettungswagen in verschiedene Kliniken gebracht. Insgesamt wurden sechs Fahrzeuge auch der Sattelzug abgeschleppt. Der Gesamtschaden dürfte bei weit über 150.000 Euro liegen, so die Polizei in ihrem Bericht. Nach den bisherigen Erkenntnissen des Autobahnpolizeireviers Walldorf übersah ein Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen einen Rückstau, wich nach rechts aus und kollidierte mit dem Sattelzug. Dessen Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Schwerfahrzeug, geriet auf die linke Spur und fuhr auf fünf weitere Fahrzeuge auf. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Aufräumarbeiten, die mehr als drei Stunden andauerten, wurde die Autobahn in Richtung Hockenheim mehrmals, teilweise auch kurzfristig voll gesperrt. Ansonsten wurde der Verkehr über eine Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Fahrbahn in Richtung Hockenheim war gegen 11.15 Uhr wieder frei befahrbar. Der Rückstau betrug in der Spitze zirka vier Kilometer. Die Polizeiautobahnstation Ruchheim war an der Unfallaufnahme beteiligt. Zur Bergung der Fahrzeuge war die Feuerwehr Speyer mit rund 20 Kräften im Einsatz.

Lokales Hockenheim/A61: Unfall zwischen Hockenheim und Speyer 01:08 Mehr erfahren

Der zweite Unfall ereignete sich in der anderen Fahrtrichtung kurz vor 11 Uhr. Ein 51-jähriger Sattelzugfahrer mit leerem Auflieger fuhr auf der A 61 in Richtung Speyer aus bislang unbekannter Ursache auf einem vorausfahrenden 60-jährigen Sattelzugfahrer auf. Dieser Lkw war mit Fahrzeugteilen beladen. Beide Schwerfahrzeuge wurden dabei total beschädigt. Beide Fahrer kamen in eine Klinik, wo ihre leichten Verletzungen ambulant behandelt wurden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über 200.000 Euro belaufen, so die Polizei.

Derzeit (Stand: 14.30 Uhr) werden beide Fahrzeuge noch abgeschleppt und im Anschluss daran soll die Fahrbahn noch von einer Fachfirma gereinigt werden. Wie lange dies andauern wird, lässt sich noch nicht abschätzen. Ein Fahrstreifen ist frei. Es dürfte jedoch im Feierabendverkehr zu erheblichen Behinderungen auf der A 61 in Richtung Speyer/Koblenz kommen, die auch auf die A 6 zurückreichen könnten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2