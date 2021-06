Ab nächsten Montag ist die Ausfahrt Speyer-Uni gesperrt

Speyer. Sie ist eigentlich für die Badener, die in Speyer einkaufen gehen wollen, die günstigste Verbindung. Ab kommenden Montag, 14. Juni, ist aber die Abfahrt Speyer-Universität für gut drei Wochen gesperrt. Der Grund sind dringende Leitungsarbeiten im Auftrag der Stadtwerke. Die Bauarbeiten an der Abfahrt zur Dudenhofer Straße ist in der Zeit vom 14. Juni bis voraussichtlich 3. Juli für den Durchgangsverkehr dicht.

Es empfiehlt sich, einfach die gleich dahinter befindliche Abfahrt Richtung Speyer-Süd oder Zentrum zu nehmen und über die Landauer Straße in die Innenstadt zu fahren oder aber auf der Umgehungsstraße Richtung Salierbrücke zu bleiben und direkt bis zum Festplatz unterhalb des Doms mit seinem großen Parkplatzangebot durchzufahren.