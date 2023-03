Abendbummel in Auestraße

Speyer. Nach dem erfolgreichen sechsten Speyerer Abendbummel legt die Abteilung Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungen der Stadtverwaltung mit der siebten Auflage des etablierten Veranstaltungsformats nach – dieses Mal mit einem „Auestraßen-Spezial“. Am Dienstag, 25. April, erhalten Interessierte die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen verschiedener Geschäfte zu werfen und einen informativen und unterhaltsamen Abend zu erleben. Die Inhaber in der Auestraße werden zeigen, was sie zu bieten haben – spannende Hintergrundinfos sind also garantiert!

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler wird die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Abend um 18 Uhr vor dem Ladengeschäft Fahrrad Weindel begrüßen und anschließend mit ihnen die beteiligten, aktuell noch geheim gehaltenen Geschäfte besuchen.

Wer sich überraschen lassen möchte, kann sich ab sofort verbindlich zur Teilnahme am siebten Speyerer Abendbummel anmelden. Interessierte werden gebeten, sich unter Angabe von Name, Anschrift und Telefonnummer, per E-Mail an heidi.jester@stadt-speyer.de zu wenden. Die Eintrittskarten werden per Post versandt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze begrenzt. zg