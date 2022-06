Abenteuer „Frauwerden“

Speyer. Zu einer Entdeckungsreise rund um das Thema „Frauwerden“ und „Frausein“ sind am Samstag, 9. Juli, von 9 Uhr bis 16 Uhr Mütter mit ihren Töchtern im Alter von zehn bis 13 Jahren eingeladen. Der Workshoptag, der im Priester- und Pastoralseminar Speyer (Am Germansberg 60) stattfindet, wird organisiert von der Abteilung Lernkultur und Schulseelsorge mit dem Referat Sexualpädagogik und der Abteilung Seelsorge in Pfarrei und Lebensräumen, Referat Ehe und Familie, im Bischöflichen Ordinariat in Speyer.

Nach einem gemeinsamen Start in die Thematik, sind getrennte Workshops geplant: Die Mädchen erleben mit Irmgard Müller die „Zyklusshow“ und erfahren auf spielerische und anschauliche Art und Weise, was in ihrem Körper los ist, wenn sie eine Frau werden.

Spannende Reise

Die Mütter begeben sich zeitgleich mit Alexandra Dellwo-Monzel, Leiterin der MFM-Zentrale im Bistum, auf eine Reise durch die spannenden Themen Pubertät, Körper und Fruchtbarkeit, werden über eine besondere Art der Präsentation ganzheitlich informiert und erfahren spannende Unterhaltung, gepaart mit großem Wissenszuwachs. Ein gemeinsamer Austausch zum Abschluss rundet den Tag ab.

Es entsteht ein Kostenbeitrag von 40 Euro für Mutter mit Tochter (10 Euro für jede weitere Tochter) inklusive Mittagessen.

Um Anmeldung wird unter Telefon 06232/10 23 14 oder per E-Mail pfarrei-lebensraeume@bistum-speyer.de gebeten. zg