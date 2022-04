Aberwitzige Pointen mit Urban Priol

Speyer. Eigentlich sollte der bekannte Kabarettist Urban Priol schon im letzten Jahr in die Domstadt kommen, doch die Pandemie verhinderte seine Speyer-Premiere. Nun steht der neue Termin für die Veranstaltung rund um das Programm „Im Fluss“ endgültig fest. Der aus seiner ZDF-Sendung „Neues aus der Anstalt“ bekannte Aschaffenburger kommt am Mittwoch, 27. April, um 20 Uhr in die Stadthalle.

Alle Karten, die für den Ersttermin bereits gekauft wurden, behalten ihre Gültigkeit. Die Veranstaltung ist aufgrund von rückgegebene Tickets aber noch nicht ganz ausverkauft. zg

