46 Kubikmeter Müll in allen Variationen lautet das Ergebnis am Ende des 20. Dreck-weg-Tages in Speyer. Es wurde zusammengetragen, was in der Natur wild entsorgt wurde, dort aber nicht hingehört. Der Klassiker, die Autoreifen im Wald, fehlten dabei nicht.

Schon am Freitag waren in Speyer eifrige Müllsammler unterwegs. Die kamen aus 17 Kindertagesstätten und 15 Schulen und legten einen

...