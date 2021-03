Abi-Kunstpreis für Sophie

Speyer. Der Abi-Preis für Bildende Kunst ist erneut an eine Schülerin des Gymnasiums am Kaiserdom gegangen. Im Beisein von Fachlehrerin Sonja Hermann (r.) überreichte der Vorsitzende des Kunstvereins Speyer, Klaus Fresenius (M.), Sophie Spinnler Teles (l.) den Preis, der aus einer fünfjährigen Mitgliedschaft im Kunstverein sowie einem Warengutschein für Kunstbedarf im Wert von 200 Euro besteht. Darüber hinaus werden Arbeiten der Preisträgerin im Zusammenhang mit einer regulären Ausstellung im Foyer des Kulturhofs gezeigt. Im Bild ist Sofies Werk „Me, my Selfie and I“ zu sehen. / zg

