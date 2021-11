Abschied von Altpfarrer Lerch

Speyer. Im Alter von 93 Jahren ist am 12. November Pfarrer im Ruhestand Hubert Lerch verstorben. Der Seelsorger war 1952 zum Priester geweiht worden.

Er war als Pfarrverbandsleiter und Pfarrer in Maxdorf sowie als Krankenhausseelsorger in Ludwigshafen im Marienkrankenhaus tätig. Seit März 2006 war Pfarrer Lerch im Ruhestand, hatte aber weiterhin viele Jahre lang regelmäßig Gottesdienste in der Laurentiuskapelle auf dem Rinkenbergerhof in Speyer gefeiert. Totenoffizium und Requiem werden an diesem Montag, 22. November, um 13 Uhr in der Kirche St. Konrad in Speyer gefeiert. Anschließend findet die Beisetzung vor der Laurentiuskapelle, Am Rinkenberger Weg 9, in Speyer statt. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. is