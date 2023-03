Abschied von Domkapitular Hundemer in Speyer

Speyer. Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann feiert am vierten Fastensonntag, 19. März, um 10 Uhr ein Pontifikalamt im Dom. Anlass ist der sogenannte „Papstsonntag“, an dem jährlich der Amtseinführung von Papst Franziskus und von Bischof Wiesemann gedacht wird. Dabei gibt es in diesem Jahr zwei kleine Jubiläen: Papst Franziskus wurde vor zehn Jahren, am 13. März 2013, gewählt, Bischof Wiesemann erhielt den Speyerer Bischofsstab am 2. März 2008 und leitet damit seit 15 Jahren das Bistum. Im Gottesdienst wird außerdem Domkapitular Karl-Ludwig Hundemer für sein langjähriges Wirken als Bischöflicher Beauftragter für die Caritas sowie als Mitglied des Domkapitels und des Geistlichen Rates gewürdigt.

Für die musikalische Gestaltung sorgt der Domchor unter Leitung von Markus Melchiori mit der „Missa St. Crucis“ von Joseph Gabriel Rheinberger, Werken von Franz Commer und Philip Stopford sowie Liedsätzen von Schein und Kolmann. Markus Eichenlaub spielt die Orgel. is