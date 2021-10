„Acht nach 8“ wieder live

Speyer. Nachdem der beliebte Buchbesprechungsabend von und mit Joachim Roßhirt im Frühsommer digital stattfinden musste, freut sich das Team der Stadtbibliothek, die Veranstaltung am Donnerstag, 4. November, um 20 Uhr wieder live vor Publikum in den eigenen Räumlichkeiten präsentieren zu können.

In seiner unvergleichlichen Art bespricht Roßhirt acht Neuerscheinungen, die ihm besonders aufgefallen sind. Darunter Jenny Erpenbecks Roman „Kairos“ sowie verschiedene Titel der Longlist des Deutschen Buchpreises. Karten im Vorverkauf für 4 Euro in der Stadtbibliothek oder an der Abendkasse erhältlich. Es gilt die 2G-plus-Regel. zg