Achtsamkeit für Elternteile

Speyer. „Mehr Zeit für mich – Achtsamkeitsworkshop für alleinerziehende Mütter und Väter“ , lautet der Titel eines Workshops, den das Haus der Familie K.E.K.S. beim Alleinerziehenden-Treff kostenfreien anbietet.

Der Kurs richtet sich an Mütter und Väter in überwiegend oder ausschließlich alleiniger Erziehungsverantwortung und findet am Samstag, 4. Februar, von 10 bis 12 Uhr im Judomaxx in der Butenschönstraße statt.

Lisa Fedun, die Leiterin des Hauses der Familie weiß um die Gefahren, wenn bei Eltern die eigenen Bedürfnisse zu stark in den Hintergrund treten. Aber auch, wie man gerade als alleinerziehende Mutter oder Vater regelmäßig neue Kraft schöpfen und diese an den Nachwuchs weitergeben kann.

Gemeinsam mit der Sporttherapeutin Alice Krüger werden in dem Workshop einfache Tipps und Möglichkeiten vorgestellt, wie mehr Achtsamkeit in den Alltag mit Kindern integriert werden kann.

Für die Kinder gibt es in dieser Zeit ein spannendes Bewegungsangebot mit Nicole Seiler von Judomaxx, sodass sich die teilnehmenden Mütter und Väter dem Workshop widmen können. zg

Info: Eine Anmeldung per E-Mail an lisa.fedun@stadt-speyer.de ist erforderlich.