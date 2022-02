Adina und ihr langer Weg aus dem inneren Exil

Speyer. Die Literaturreihe in Speyer wird fortgesetzt: Am Freitag, 4. März, um 19.30 Uhr, wird Antje Rávik Strubel im Rahmen der Literarischen Reihe Speyer.Lit im Alten Stadtsaal ihren preisgekrönten Roman „Blaue Frau“ vorstellen, mit dem sie 2021 den Deutschen Buchpreis gewann.

Erzählt wird die Geschichte von Adina, die als letzter Teenager ihres Dorfs im tschechischen Riesengebirge aufwuchs und sich schon als Kind in die Ferne sehnte. Nun ist sie 20 Jahre alt und lernt bei einem Sprachkurs in Berlin die Fotografin Rickie kennen, die ihr ein Praktikum in einem neu entstehenden Kulturhaus in der Uckermark vermittelt.

Unsichtbar gemacht von einem sexuellen Übergriff, den keiner ernst nimmt, strandet Adina nach einer Irrfahrt in Helsinki. Im Hotel, in dem sie schwarz arbeitet, begegnet sie dem estnischen Professor Leonides, Abgeordneter der EU, der sich in sie verliebt. Während er sich für die Menschenrechte stark macht, sucht Adina einen Ausweg aus dem inneren Exil.

Die „Blaue Frau“ erzählt aufwühlend von ungleichen Voraussetzungen der Liebe, den Abgründen Europas und davon, wie wir das Ungeheuerliche zur Normalität machen.

Die Autorin und ihre Preise

Antje Rávik Strubel lebt in Potsdam und veröffentlichte unter anderem die Romane „Unter Schnee“ (2001), „Fremd Gehen. Ein Nachtstück“ (2002), „Tupolew 134“ (2004) sowie den Episodenroman „In den Wäldern des menschlichen Herzens“ (2016). Ihr Werk wurde mit zahlreichen Preisen geehrt, zuletzt mit dem Deutschen Buchpreis für die „Blaue Frau“. Sie übersetzt aus dem Englischen und Schwedischen Werke von Joan Didion, Lena Andersson, Lucia Berlin und Virginia Woolf. zg

Info: Karten gibt’s im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen und bei der Tourist-Info Speyer.

