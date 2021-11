Advent wird musikalisch

Speyer. Das Bischöfliche Priesterseminar und Pastoralseminar St. German in Speyer lädt an den Adventssonntagen zu der Reihe „Musikalischer Advent“ in die Kirche des Seminars, Am Germansberg 60, ein. Beginn der besonders gestalteten Gottesdienste ist um 9.30 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am ersten Advent, 28. November, wird die Messe von der Stubenmusikgruppe „Die klingenden Kurpfälzer“ unter der Leitung von Ansgar Schreiner gestaltet. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes am zweiten Advent, 5. Dezember, liegt in Händen der Musikgruppe „Pro Anima. Musik für die Seele“ unter der Leitung von Gerd Zwick. Am dritten Advent, 12. Dezember, bietet das Vokalensemble Speyer und Umgebung unter der Leitung von Julia Best „Vokalmusik zum Advent“. Die Reihe schließt mit dem Gottesdienst am vierten Advent, 19. Dezember. Das Bläserquartett der Blaskapelle Mutterstadt spielt „adventlicher Musik für Blechbläser“.

Um Anmeldung zur Teilnahme an den Gottesdiensten wird gebeten per E-Mail: priesterseminar@sankt-german-speyer.de oder Telefon 06232/6 03 00. is