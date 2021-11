Speyer. Das Bistum lädt alle zur Mitwirkung an einem „Adventskalender der Hoffnung“ ein. „Hoffnung spielt im Leben eine wichtige Rolle, gerade in Zeiten der Bedrängnis und der Krise. Mit unserem Adventskalender wollen wir einen Raum schaffen, in dem sich die Hoffnungen der Menschen in ihrer Vielfalt und Verschiedenheit ausdrücken können“, erläutert Generalvikar Andreas Sturm. „Denn Hoffnung wächst, wo wir sie teilen und einander mitteilen.“

Hinter den 24 Türchen des Adventskalenders erzählen Menschen davon, was sie in dieser herausfordernden Zeit hoffen, worauf sie ihre Hoffnung setzen und was ihnen Hoffnung macht. Die Antworten sind so verschieden wie die Menschen, die sich an dem Projekt beteiligen – mal persönlich, mal allgemein, mal spirituell und mal politisch. „Der Adventskalender lässt ein Gesamtbild christlich inspirierter Hoffnung in diesem Corona-Winter entstehen“, so Sturm.

Wer am Adventskalender mitwirken möchte, kann einen Beitrag ans Bistum schicken. Als Form kommen ein kurzes, selbst gedrehtes Video (60 bis 90 Sekunden Länge), ein Bild mit kurzer Erläuterung, ein Musikstück oder ein Text in Betracht. Der „Adventskalender der Hoffnung“ wird dann natürlich über die Homepage und die Social-Media-Kanäle des Bistums Speyer veröffentlicht. is