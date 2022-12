Adventsmusikim Kerzenlicht

Speyer. Die traditionelle Adventsmusik der Speyerer Kantorei findet am Sonntag, 18. Dezember, um 18 Uhr in der Gedächtniskirche statt. In dem stimmungsvoll mit Kerzenschein ausgeleuchteten Kirchenschiff wollen die Kantorei, der Kinderchor und der Chor mit bekannten Weisen auf das Weihnachtsfest einstimmen – das Mitsingen ist erwünscht.

Auch an feierlicher Instrumentalmusik wird es nicht fehlen: Die bekannte Landauer Trompeterin Magdalena Fitting wartet mit besinnlicher Musik auf, begleitet von Willem Balk an der neuen Klais-Chororgel, der neben Begleitungsaufgaben auch solistisch Werke aus Bachs Orgelbüchlein spielt. Das Programm gestaltet sich durch alle musikalischen Epochen mit Werken von Praetorius, Hammerschmidt, Bach bis Reger, Distler und Rutter.

Innere Einkehr im Blick

Bei dem vielseitigen festlichen Programm steht im Mittelpunkt die innere Einkehr und die Vorbereitung auf die Ankunft des Christkindes. Ex-Kirchenpräsident Dr. Christian Schad hält eine Meditation, die zum Nachdenken anregen möchte, die Lesungen hält Dekan Markus Jäckle.

Die musikalische Leitung liegt bei Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger, der mit diesem Adventskonzert eine kleine Insel der Ruhe in der hektischen Adventszeit schaffen möchte. Der Eintritt ist frei. zg