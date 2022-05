AfD-Sprecher stellt Strafanzeige

Speyer/Mannheim. Der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Martin Sichert, hat am Freitag bei bundesweit 64 Staatsanwaltschaften Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Betrugsverdachts in Zusammenhang mit dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) gestellt. In mindestens 87 Landkreisen und kreisfreien Städten – darunter Speyer, Mannheim und der Rhein-Neckar-Kreis – habe es laut Pressemitteilung Sicherts außergewöhnliche Reduktionen der freien Intensivbetten in zeitlichem Zusammenhang mit der Einführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes gegeben, „die den Verdacht nahelegen, dass dort die Zahl der freien Intensivbetten künstlich angepasst wurde“.

Hintergrund: Durch Einführung des KHG erhalten Krankenhäuser Ausgleichszahlungen des Bundes aufgrund von Sonderbelastungen durch Corona, wenn ihre Intensivbetten über 70 beziehungsweise 75 Prozent ausgelastet sind. „Bereits am 11. Januar 2021 meldete das RKI gegenüber dem Bundesgesundheitsministerium, dass ,Krankenhäuser zum Teil weniger intensivmedizinische Behandlungsplätze meldeten als tatsächlich vorhanden waren’“, unterstreicht der AfD-Politiker in seiner Begründung. Das RKI habe ausgeführt, dass „Ausgleichszahlungen seit Mitte November monetäre Anreize für eine veränderte Eingabe der Bettenkapazitäten geschaffen“ hätten. Es würden Zahlen an das Intensivregister gemeldet „teilweise offenkundig, um monetäre Nachteile für den Standort zu vermeiden“.

Sichert hat nach eigenen Angaben die bundesweiten Daten der Landkreise und kreisfreien Städte analysiert und festgestellt, „dass in 87 Landkreisen und kreisfreien Städten besonders auffällige Reduktionen der freien Intensivbetten zu erkennen“ seien. Da auch aufgrund der Analyse des RKI dringender Verdacht bestehe, dass Krankenhäuser finanzielle Förderungen erschlichen hätten, seien den zuständigen Staatsanwaltschaften Strafanzeigen übermittelt worden. zg

