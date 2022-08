Aktion fürs Tierheim

Speyer. Der Tierschutzverein Speyer und Umgebung lädt gemeinsam mit der Stadt und dem Rockmusikerverein zu einem Benefizfest zugunsten des Tierheims ein. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 21. August, von 11 bis 18 Uhr in der Halle 101 sowie den umliegenden Gebäuden statt.

„Das Tierheim Speyer befindet sich unter anderem durch pandemiebedingte Einbußen in einer finanziell besorgniserregenden Lage. Mit der Benefizveranstaltung kann der Tierschutzverein unterstützt und zugleich sein Engagement gewürdigt werden. Gemeinsam wollen wir dafür sorgen, dass der Tierheimbetrieb auch in Zukunft aufrechterhalten wird und Fundtiere sowie Tiere, die dauerhaft ihr Zuhause verloren haben, unterzubringen und zu versorgen“, ruft Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler Mitglieder, Paten und Sponsoren dazu auf, das Tierheim zu fördern.

An einem Infostand können Interessierte sich zum Thema Tierschutz, Ehrenamt und den unterschiedlichen Aufgabenbereichen in Verein und Tierheim schlau machen. Bei einem virtuellen Tierheimrundgang erhalten die Besucher einen Einblick in das Zuhause der kleinen und großen Tierheimbewohner.

Die Stadt wird mit einem Infostand zur Katzenschutzverordnung vertreten sein und über die Folgen der erhöhten Katzenpopulation aufklären. Dank ehrenamtlicher Helfer in Speyer und Umgebung konnten darüber hinaus ein Tierflohmarkt und eine Tombola auf die Beine gestellt werden.

Musikalische Darbietungen von „Danny & the Boys“, tolle Aktionen für Kinder, vegetarische und vegane Köstlichkeiten aus der „Palzhütt“ sowie Kaffee und Kuchen runden die Veranstaltung ab. zg