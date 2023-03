Aktionen am Frauentag

Speyer. Der 8. März wird seit über 100 Jahren auf der ganzen Welt gefeiert, um auf die Diskriminierung von Frauen aufmerksam zu machen, so auch am Mittwoch in Speyer. Die Gleichstellungsstelle der Stadt hat mit dem Kulturellen Erbe, der Stadtbibliothek und der Volkshochschule sowie weiteren Kooperationspartnern ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Themen reichen von einem Filmangebot zum Thema „Wunderschön sein“ am Dienstag, 7. März, bis hin zum Theaterstück „Alte Sorten“ am Freitag, 10. März, bei dem das Chawwerusch-Theater im Alten Stadtsaal zu Gast sein wird.

„Frauen leisten immer noch zwei Drittel der ehrenamtlichen Arbeit, übernehmen den Großteil an unbezahlter Sorgearbeit für Kinder und die Pflege von älteren oder kranken Menschen und bezahlen das mit einer geringeren Rente, die oft nicht mal für das Nötigste reicht“, macht Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler auf den Missstand aufmerksam: „Es ist daher von großer Bedeutung, kontinuierlich und insbesondere an diesem Tag hervorzuheben, was Frauen bereits erreicht haben und in welchen Bereichen noch für Gleichberechtigung gekämpft werden muss.“

So sind Chancengleichheit im Erwerbsleben, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, mehr Frauen in politischen Ämtern, Verbesserung der Situation von Migrantinnen, der Kampf gegen Zwangsprostitution und Frauenhandel, aber auch häusliche und sexualisierte Gewalt sowie Sexismus im Alltag weitere Themen, auf die am Frauentag das Augenmerk gelegt werden soll.

An der Umfrage beteiligen

Besonders ist in diesem Jahr eine Beteiligungsaktion für Frauen in Speyer, welche die Gleichstellungsstelle gemeinsam mit der Beauftragten für Bürgerbeteiligung initiiert hat: „Mädchen und Frauen sollen die Gelegenheit bekommen, Anregungen, Änderungswünsche, Vorschläge oder Kritik auf dem Weg zu mehr Geschlechtergerechtigkeit in ihrer Stadt anzubringen.

Egal, ob es um die Beleuchtung in einem bestimmten Viertel oder in einer Straße, den Ausbau von Radwegen, dem öffentlichen Nahverkehr, dem Fehlen von Begegnungsstätten, Freizeitangeboten oder mehr Barrierefreiheit geht – das Interesse gilt dem weiblichen Blickwinkel“, unterstreicht Bürgermeisterin Monika Kabs.

Die Beteiligungsaktion für die Frauen findet am Mittwoch, 8. März, von 11.30 bis 14 Uhr vor der Alten Münz sowie online unter speyer.de/frauentag-umfrage statt. zg