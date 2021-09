Aktionswoche für gerechtere Zukunft

Speyer. Unter dem Motto „Zukunft fair gestalten“ findet bis zum 24. September die bundesweite Faire Woche statt. Am Samstag, 11. September, von 9 bis 12 Uhr bietet der Arbeitskreis „Eine Welt“ der Dompfarrei Pax Christi Informationen und den Verkauf von fairen Produkten an. Am Sonntag, 12. September, laden die Gedächtniskirchengemeinde und die Dompfarrei zu Gottesdiensten ein. Der digitale Vortrag „Auf ein Tässchen – die Wertschöpfungskette von Kaffee“ am Dienstag, 14. September, ab 19 Uhr, beleuchtet soziale und ökologische Problemen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Weltladen Speyer lädt am Samstag, 18. September, von 10 bis 15 Uhr zu einer fairen Kaffeeverkostung in die Korngasse ein. zg