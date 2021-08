Aktionswoche startet heute

Speyer. Anlässlich des 18. Landesweiten Ehrenamtstag für Rheinland-Pfalz ruft die Stadt eine Aktionswoche bis 5. September unter dem Motto „Das Ehrenamt braucht Dich!“ ins Leben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So ist die Mitarbeit in Organisationen, die mehrheitlich durch ehrenamtliche Mitarbeiter einen großen Dienstin unserer Stadt leisten, sowie die dauerhafte Würdigung dessen von großer Bedeutung. Um darauf aufmerksam zu machen, findet ab dem 30. August eine digitale Aktionswoche über die Facebook-Seite der Stadt Speyer statt: Täglich wird je eine Hilfsorganisation in Speyer – Feuerwehr, THW, Johanniter, DLRG, Malteser Hilfsdienst und ASB – vorgestellt und für dortiges Engagement geworben. zg