Albers soll die Bürger beteiligen

Speyer. Die Beteiligungskultur in Speyer wird mit einer neuen Kraft in der Stadtverwaltung gestärkt: Seit dem 1. Oktober bekleidet Sabrina Albers die Stelle für Bürgerbeteiligungsprozesse der Stadt. Oberbürgerbürgermeisterin Stefanie Seiler begründet die Schaffung der neuen Stelle so: „Speyer ist geprägt durch eine engagierte Stadtgesellschaft. Als wesentliches Ziel gilt es daher, das Bewusstsein für Bürgerbeteiligung als regelmäßige, dauerhafte und selbstverständliche Aufgabe zu etablieren. Wir freuen uns, Sabrina Albers als Mitarbeiterin gewonnen zu haben und sind uns sicher, dass sie den neuen Aufgabenbereich als Schnittstelle von Verwaltung und Stadtrat sowie der Bürgerschaft auf Augenhöhe zu allen Beteiligten ausfüllen und gestalten wird.“

Sabrina Albers (42) wurde in Landau geboren und war nach ihrer Ausbildung zur Technischen Zeichnerin im Bereich Holz- und Möbelbau sowie jahrelanger freiberuflicher Tätigkeit zuletzt im Historischen Museum der Pfalz im Buchungsbüro und der Abteilung „Neue Medien“ beschäftigt. Von dort bringt sie reichlich Erfahrungen im Bereich Organisation und Koordination mit. Seit 17 Jahren lebt sie in Speyer und engagiert sich beim „Bündnis für Demokratie & Zivilcourage“. zg

Sabrina Albers. © Stadt Speyer