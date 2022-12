Alles funktioniert einwandfrei

Speyer. Am gestrigen bundesweiten Warntag beteiligte sich auch die Stadt Speyer erfolgreich. Ab neun Uhr testeten die Feuerwehr und der Katastrophenschutz bereits sämtliche Durchsageeinrichtungen der Einsatzfahrzeuge. Ein gelungener Start, denn alle funktionierten tadellos, heißt es in einer Mitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Spannend wurde es dann um 11 Uhr, als die ständig besetzte Städtische Feuerwehreinsatzzentrale sämtliche städtischen Sirenen auslöste. Und schon heulte es laut über allen Dächern. Als Nächstes waren die Mobela dran, die mobilen elektronischen Lautsprecheranlagen, die auf jedes Fahrzeug angebracht und über den Zigarettenanzünder betrieben werden können.

Alarm mindestens auf einem Weg

Außer den Tests und Probealarmen, die Feuerwehr und Katastrophenschutz selbst auslösen konnten, schickte der Bund Warnmeldungen über Cell Broadcast und die Warn-Apps Katwarn sowie Nina. Alle Alarme seien wie vorgesehen eingegangen. „Ich freue mich darüber, dass heute alles, was in unserer eigenen Hand lag, auch einwandfrei funktioniert hat. Die Menschen in Gefahrensituationen sicher erreichen und warnen zu können, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gefahrenabwehr. Unser Ziel war es, dass jeder Mensch auf mindestens einem Weg eine Warnung erhält und das scheint mir gelungen zu sein“, zog der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann ein erstes Fazit, kurz nachdem um 11.45 Uhr der Warntag offiziell beendet wurde. zg