Speyer. Unter dem Motto „Alles hat seine Zeit“ lädt die Hospiz- und Trauerseelsorge des Bistums Speyer Trauernde vom 3. bis 5. September zu einem Wochenende ins Priesterseminar Speyer, Am Germansberg 60, ein. „Nach dem Verlust eines nahestehenden Menschen gibt es ganz unterschiedliche Wegstücke auf dem Trauerweg“, erklärt Referentin Kerstin Fleischer. „Da gibt es Zeiten, da muss ich funktionieren, da bin ich gefühllos, betäubt, wie erstarrt. Aber es gibt auch Zeiten, da kann ich reden, klagen, schweigen, da habe ich Schuldgefühle und bin traurig oder gar richtig wütend. Schließlich gibt es Zeiten, da suche ich einen neuen Weg.“

An dem Wochenende soll es darum gehen, einen Weg zu finden, diese Gefühle und Empfindungen in unterschiedlichen Formen auszudrücken – über das Reden hinaus. Mit Musik, Körperarbeit oder kreativem Gestalten und Ritualen können andere Ausdrucksformen für die Trauer ausprobiert werden. Eingeladen sind Trauernde, die bereit sind, den Abschied noch einmal bewusst nachzuvollziehen und hoffen, ein Stück Verwundung und Schmerz ablegen zu können. Der Verlust eines nahen Menschen sollte mindestens sechs Monate zurückliegen.

Anmeldung läuft schon

Die Leitung liegt in Händen von Heribert Kampschröer, Pastoralreferent und Trauerbegleiter, und Diana Koll, Systemische Beraterin. Anmeldungen (bis spätestens 16. August) an: Bischöfliches Ordinariat, Referat Hospiz- und Trauerseelsorge, Telefon 06232/10 22 88, E-Mail: hospiz-trauerseelsorge@bistum-speyer.de. is