Allgemeinverfügunggilt nun bis Ende Mai

Speyer. Da die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt Speyer weiterhin deutlich über 100 liegt, wird die geltende Allgemeinverfügung, die in der Hauptsache die Maskenpflicht in der Innenstadt regelt, bis einschließlich 31. Mai verlängert.

„Wir befinden uns zwar auf einem guten Weg, haben aber leider immer noch mit hohen Fallzahlen und einer damit einhergehenden hohen Inzidenz zu kämpfen. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, die Allgemeinverfügung noch mal zu verlängern“, führt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler aus.

Das Impfzentrum in der Stadthalle ist am Donnerstag trotz des Feiertags geöffnet. Personen, die sich auf die Warteliste haben setzen lassen, können also auch an Christi Himmelfahrt kurzfristig angerufen und ins Impfzentrum gerufen werden, um als Nachrücker kurzfristig eine Impfung zu erhalten. Wer einen Termin nicht einhalten kann oder möchte, sollte sich direkt im Impfzentrum melden, um die Abläufe vor Ort zu erleichtern, bittet die Stadt. zg