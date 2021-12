Alphorn erklingt im Speyerer Dom

Speyer. Die Neujahrskonzerte im Speyerer Dom sind seit vielen Jahren fester Bestandteil des Konzertprogramms der Dommusik und erfreuen sich bei der Zuhörerschaft großer Beliebtheit. In den vergangenen Jahren waren wechselnde Instrumentalkombinationen zu hören. Am Samstag, 1. Januar, um 15 Uhr erklingt im Dom nun erstmals ein Alphorn gemeinsam mit der Orgel und zeigt so eine neue Form des musikalischen Zusammenspiels. Domorganist Markus Eichenlaub hat gemeinsam mit dem Karlsruher Hornisten Thomas Crome ein Programm zusammengestellt, das viel Abwechslung und Freude verspricht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es erklingen Werke für Horn und Orgel aus der Romantik und neueren Zeit von Alexandre Guilmant, Hugo Alfvén, Etienne Isoz sowie Orgelwerke von Garth Edmundson, Franz Lehrndorfer und Pietro Yon. Gänzlich ungewohnte Klänge werden zu hören sein, wenn der Kammermusiker Thomas Crome zum Alphorn greift und neben den solistischen „Drei Alphornrufen aus dem Alphornbüechli“ von Alfred Gassmann gemeinsam mit Domorganist Eichenlaub die Sinfonia Pastorella von Leopold Mozart zum Besten gibt.

Da der Dom nicht beheizbar ist, wird den Konzertbesuchern empfohlen, warme Kleidung oder Decken mitzubringen. Voraussetzung für den Besuch des Konzerts sind ein Immunsierungsnachweis und ein Lichtbildausweis. Das Neujahrskonzert der Dommusik findet nach der aktuell gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz als 2G-Veranstaltung statt. Im Dom gelten durchgehend Maskenpflicht und das Abstandgebot. Da die Hygieneschutzmaßnahmen sich nach der geltenden Landesverordnung und den Dienstanweisungen der Diözese richten, sind Änderungen möglich. is