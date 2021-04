Als das Buch fertig war, kamen die Wehen

Speyer. So früh im Jahr wie noch nie hat das Geburtshilfe-Team des Diakonissen-Stiftungskrankenhauses in Speyer die 1000. Geburt des Jahres erfolgreich begleitet: Die kleine Liselotte Anruo ist am Freitag, 16. April, um 11.25 Uhr mit 53 Zentimetern und einem Geburtsgewicht von 3300 Gramm gesund und natürlich auf die Welt gekommen. Jetzt geht es für die keine Speyererin und ihre Mutter Jie Li und Papa Daniel Koss nach Hause – sehnlichst erwartet von den großen Geschwistern Anton Antong (6) und Renate Anrui (3).

Namensgeberin des Jubiläumsbabys ist die 1652 in Heidelberg geborene Prinzessin Liselotte von der Pfalz, eine Schwägerin von König Ludwig XIV. von Frankreich, deren Briefe noch heute interessante Einblicke ins Leben am französischen Hof ihrer Zeit gewähren. „Wir waren in Heidelberg spazieren, wo wir beide studiert haben“, berichtet Vater Daniel Koss. „Mit Blick aufs Heidelberger Schloss haben wir uns für diesen Namen entschieden“, ergänzt Mutter Jie Li. „Wir mögen es eben klassisch“, sagen beide und lachen.

Wie ihre Namensgeberein wird die kleine Liselotte wohl auch ein internationales Leben führen: Das deutsch-chinesisch-amerikanischeEhepaar, das in Kamerun geheiratet hat, lebte bis in den Frühling 2020 in Boston an der amerikanischen Ostküste, wo beide Dozenten an der Harvard University sind. Der Erstgeborene kam in den USA zur Welt, die dreijährige Renate in Taipeh. Vater Daniel stammt aus Speyer. „Wir haben jetzt hier ein Jahr Homeoffice mit der Familie im Dreigenerationenhaushalt gemacht“, berichtet er: „Mal sehen, wann wir zurück nach Boston können.“

Vorbildliches Baby-Verhalten

Klein Liselotte hat sich von Anfang an bestens in die Planungen der Familie eingefügt. „Kaum hatte ich mein drittes Buch fertig, eine Kulturgeschichte des chinesischen Films, kamen am Donnerstag die Wehen“, erzählt Mutter Jie. „Hier in der Klinik haben die Geburtshelfer viel Geduld, das war toll. So kam Liselotte am Freitag ganz natürlich zur Welt“, lobt Vater Daniel, der trotz Corona bei der Geburt dabei sein durfte.

„Auch in der Pandemie möchten wir Frauen ein möglichst unbeschwertes Gebären im Beisein ihres Partners oder einer anderen Vertrauensperson ermöglichen“, unterstreicht Sandra Florian, die Leiterin der Wochenbettstation am Diakonissen-Stiftungskrankenhaus. „Wir freuen uns darüber, wie viele Frauen uns auch in dieser besonderen Lage ihr Vertrauen entgegenbringen“, fügt Prof. Dr. Schütz, Chefarzt Gynäkologieund Geburtshilfe, hinzu.

Die Speyerer Klinik ist die größte Geburtsklinik in Rheinland-Pfalz. Im vergangenen Jahr wurden hier 3305 Geburten begleitet, so viele wie in keinem Jahr zuvor. zg

