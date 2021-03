Mein Woodstock-Festival erlebte ich als 21-Jähriger in Speyer. In der damals verschlafenen Domstadt gehörte ich im März 1981 zum Organisationsteam eines sechstägigen „Kulturspektakels“, das mein Leben veränderte. Wir, der Verein Die Halle, brachten Jazzgrößen in die Provinz, die eher nach Berlin gepasst hätten: George Adams, Don Pullen, David Murray, Dave Liebman, John Scofield, Albert

...