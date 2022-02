Als Experte und Förderer geschätzt

Mannheim/Speyer. Die Kunst hat ihn bewegt und er hat die Kunst bewegt. Nun muss die Kunst ohne ihren Diener und Förderer auskommen, denn Dr. Berthold Roland (Bild) ist am Samstagabend verstorben. Seit längerer Zeit bereits pflegerisch betreut, ist er in Anwesenheit seines Sohnes Oliver und dessen Lebensgefährtin Paris friedlich eingeschlafen. Schon seinen 94. Geburtstag am vergangenen Donnerstag hatte der am 24. Februar 1928 als Sohn eines Oberkirchenrates der Pfälzischen Landeskirche in Landau geborener Kunstmäzen nicht mehr bewusst erlebt.

Noch vor wenigen Tagen haben wir über das 15-jährige Bestehen der Ike und Berthold Roland Stiftung berichtet, die Berthold Roland 2007 gemeinsam mit seiner bereits 2010 verstorbenen Ehefrau Ike zur Förderung von Kunst in Rheinland-Pfalz und sozialem Engagement deutschlandweit gründete.

© Oliver Roland

Das umfang- und segensreiche Lebenswerk des Verstorbenen angemessen zu würdigen, fällt bei seinem unglaublichen Engagement und den kaum zu zählenden Verdiensten für soziale Angelegenheiten und die Kultur nicht leicht. Zu schnell könnte man Wegweisendes übersehen. Daher sei an dieser Stelle auf die zahlreichen Veröffentlichungen hingewiesen, die wir in der Vergangenheit über das Wirken von Berthold Roland publiziert haben.

Der mit dem Bundesverdienstkreuz, dem Landesverdienstorden Rheinland-Pfalz, der Verdienstmedaille der Stadt Speyer und weiteren Auszeichnungen wie dem französischen Orden „Des Arts et des Lettres“ (für die Künste und Wissenschaften) bedachte Kunsthistoriker hat sich nicht nur mit seiner Stiftung einen Namen gemacht.

Der verstorbene Vorstandsvorsitzende war von 1983 bis 1993 Direktor im Landesmuseum Mainz und der Villa Ludwigshöhe in Edenkoben, wo er bereits als Kunstreferent im Mainzer Kultusministerium den Ankauf von 120 Max Slevogt-Gemälden und den Aufbau der Slevogt-Galerie maßgeblich beeinflusste.

Kunstberater im Kanzleramt

Von 1982 bis 1998 wirkte er zudem als offizieller Kunstberater im Bonner Bundeskanzleramt. Größte Hochachtung brachte ihm der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl entgegen, der ihn gerne als seinen „Kunschtpapst“ bezeichnete. Eine beratende Tätigkeit in Sachen Kunst übte Roland ferner von 1994 bis 2008 bei der Landesbank Rheinland-Pfalz aus.

Seine Verdienste auf regionaler und lokaler Ebene schlugen sich neben anderen in der Zuerkennung der Ehrenmitgliedschaft des Historischen Vereins der Pfalz, des Feuerbach-Museums Speyer und des Literarischen Vereins der Pfalz nieder.

Unvergessen bleiben auch die unter seiner Ägide erfolgten nationalen und internationalen Schenkungen sowie finanzielle Förderungen, die sich mittlerweile auf annähernd 700 000 Euro belaufen. Geschäftsführer Oliver Roland wird die Stiftung gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern weiterführen.

Trotz der immensen Verdienste und des hohen Bekanntheitsgrads des Verstorbenen wird die Gedenkfeier wegen der Corona-Pandemie im engsten Familienkreise stattfinden. Bild: Roland