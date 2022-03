Als „Platzhirsch“ auf dem Rummel Gutes bewirken

Speyer. Bereits zum vierten Mal wird am Freitag, 22. April, um 18 Uhr auf der Speyerer Frühjahrsmesse der „Platzhirsch“ gesucht.

In verschiedenen Spielen wie etwa „Quiz mit Schuss“, „Naschen nach Zahlen“, „Spritztour“, „Ran an den Speck“ oder „Shopping Queen“ treten vier Teams mit je vier Personen gegeneinander an und versuchen, die höchste Punktzahl zu erspielen und so den Sieg für ihr Team einzufahren.

Wer am Ende ganz oben auf dem Treppchen steht, erhält eine Geldprämie, die an eine gemeinnützige Organisation nach Wahl gespendet wird. Mit Unterstützung der Sparkasse Vorderpfalz wird noch am selben Abend ein Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro an das Siegerteam übergeben.

Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 11. April. Die Anmeldung erfolgt mittels Anmeldeformular. Dieses kann online unter www.speyer.de/fruehjahrsmesse heruntergeladen oder auch per E-Mail an heidi.jester@stadt-speyer.de angefordert werden. Fragen beantwortet die Marktmeisterin unter der Telefonnummer 06232/14 27 48. zg