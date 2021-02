Speyer/Bruchsal. 1802 musste der letzte Fürstbischof von Speyer, Graf Philipp Franz Wilderich von Walderdorff, sein Herrschaftsgebiet an Baden abgeben. Geboren wurde er am 2. März 1739 – also vor jetzt fast 282 Jahren – und er stand kaum fünf Jahre an der Spitze des Fürstbistums Speyer, als mit Napoleon die Herrschaft der Fürstbischöfe endete. Immerhin blieb Wilderich von Walderdorff sein angestammter Wohnsitz, das Schloss in Bruchsal, erhalten.

Sein Lebensweg führte ihn an die Spitze des Fürstbistums: Am 2. März 1739 wurde Philipp Franz Wilderich Nepomuk Graf von Walderdorff in Mainz geboren. Als Mann aus adligem Hause machte er rasch Karriere in der katholischen Kirche. Er studierte in Salzburg, unternahm Bildungsreisen nach Italien, Frankreich und England und wurde 1777 zum Priester geweiht. Über zehn Jahre lang wirkte er in Trier, bevor er dann 1797 das Amt des Fürstbischofs in Speyer antrat. Wie schnell die revolutionären Veränderungen in Frankreich seiner Herrschaft ein Ende bereiten sollten, konnte von Walderdorff noch kaum erahnen.

Sehr bewegte Zeiten

Das prunkvolle Treppenhaus in Schloss Bruchsal mit dem wunderbaren Deckengemälde. © SSG/Atelier Dirk Altenkirch

Als Fürstbischof stand von Walderdorff vor einer doppelten Aufgabe: Von seinem Herrschaftssitz, dem Schloss Bruchsal, kümmerte er sich als Bischof um kirchliche Angelegenheiten. Zugleich musste er sich als weltlicher Herrscher um das Schulwesen, die Steuern oder den Straßenbau sorgen. Die Bedingungen waren allerdings nicht einfach: Schon 1792 waren französische Truppen in die Pfalz vorgerückt, zwei Jahre später verwüsteten sie den Dom zu Speyer. In einem Mahnschreiben warnte der Fürstbischof 1798 vor „Vaterlandsverrätern und Unruhestiftern, die die Untertanen mit den Ideen von Gleichheit und Brüderlichkeit gegeneinander aufhetzen“ würden. Gegen Veränderungen, die der aufstrebende Franzose Napoleon schon bald im Südwesten durchsetzen sollte, halfen die Mahnungen nicht.

Als Entschädigung für die von Frankreich besetzten Gebiete links des Rheins versprach Napoleon dem Markgrafen Karl Friedrich von Baden Entschädigung. Im Herbst 1802 besetzten badische Truppen das Fürstbistum Speyer und nahmen das Schloss in Bruchsal ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte Wilderich von Walderdorff das Schloss bereits verlassen. Das Land hieß nun „Fürstentum Bruchsal“. Viele Möbel, Gemälde und Wertgegenstände aus dem Schloss kamen in der Folgezeit in die Residenz nach Karlsruhe oder in andere badische Schlösser.

Das prachtvolle Bruchsaler Schloss war ab 1720 für die Fürstbischöfe von Speyer errichtet worden. Wilderich von Walderdorff verlor 1802 zwar sein Amt als Landesherr, doch durfte er seine geistlichen Ämter behalten. Die neuen Machthaber überließen ihm eine stattliche Pension von 200 000 Gulden und gestanden ihm das Wohnrecht in der Eremitage Waghäusel zu. Im Winter durfte er weiterhin im südlichen Staatsappartement, der Gästewohnung, von Schloss Bruchsal wohnen – übrigens ab 1806 neben Markgräfin Amalie von Baden, die hier ihren Witwensitz hatte und das nördliche Appartement im Sommer bewohnte. Der „letzte unglückliche Bischof und Fürst zu Speier“, so stand es unter dem Testament Wilderich von Walderdorffs, starb am 21. April 1810 in Bruchsal.

Schloss als finanzielle Belastung

Die Kirchen und Klöster in den neuen Landesteilen wurden für das neue Großherzogtum Baden relativ schnell eine finanzielle Belastung. Nachdem die letzte adlige Bewohnerin Amalie von Baden im Jahr 1832 gestorben war, stand das Bruchsaler Schloss lange Jahre leer. Der Fotograf Georg Maria Eckert konnte den Zustand des ehemaligen Sitzes der Fürstbischöfe zu Speyer um 1870 in Bildern festhalten – ein fotografischer Schatz für uns heute.

Aktuell ist das Schloss Bruchsal wie alle Monumente der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen des Landes geschlossen. zg

Info: Einblicke bietet die Homepage www.schloss-bruchsal.de