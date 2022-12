Andreas aus Speyer will leben – und braucht Hilfe

Speyer. Andreas aus Speyer hat Blutkrebs. Er benötigt dringend eine Stammzellspende, um zu überleben. Da die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ bislang erfolglos ist, setzen Familie und Freunde alle Hebel in Bewegung, um zu helfen. Gemeinsam mit der DKMS organisieren sie eine Online-Registrierungsaktion. Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich über www.dkms.de/andreas ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht zum Lebensretter werden.

„Die Entwicklung innerhalb der letzten vier Monate hat unser Leben komplett auf den Kopf gestellt und uns mit existenziellen Fragen über Leben und Tod konfrontiert“, berichtet Andreas Frau Bettina. Andreas ist seit 2014 an einer seltenen Form von Blutkrebs (MPN) erkrankt und konnte bis vor kurzem, dank seiner Medikamente, ein ziemlich normales Leben führen. Dies änderte sich diesen Sommer schlagartig. Andreas hatte plötzlich Schmerzen in Beinen, Hüfte und Rücken und fühlte sich sehr schlapp. Nach mehreren Untersuchungen stand fest, dass Andreas nur überleben kann, wenn ein Mensch mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen gefunden wird, der zur Stammzellenspende bereit ist.

„Uns ist bewusst geworden, wie fragil das Leben ist und wie hilflos man sich fühlen kann, wenn das Schicksal zuschlägt, ohne dass man was dagegen machen kann. Wir leben einen Alltag im Ausnahmezustand. Dieses Schwanken zwischen Hoffnung und Enttäuschung, wenn uns die Ärzte eine schlechte Nachricht überbringen müssen, zehrt an uns, aber wir haben uns geschworen, nicht aufzugeben. Irgendwo da draußen gibt es einen genetischen Zwilling“, so Bettina.

Gemeinsam mit der DKMS haben die Initiatoren für Andreas innerhalb weniger Tage eine Online-Aktion ins Leben gerufen. Menschen, die zwischen 17 und 55 Jahre alt sind, können ihm und anderen Patienten helfen. Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer Anleitung sowie einer Einverständniserklärung kann jeder nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und per Post zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können.

Spender, die sich bereits in der Vergangenheit registrieren ließen, müssen nicht erneut teilnehmen. Einmal aufgenommene Daten stehen weltweit für Patienten zur Verfügung. „Wir hoffen, dass wir mit unserem Online-Aufruf eine Welle der Hilfsbereitschaft auslösen“, sagt Bettina.