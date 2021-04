Angebot für die Seele

Speyer. Das Bischöfliche Ordinariat bietet ab sofort einen Newsletter mit Veranstaltungen, aktuellen Literaturtipps und vielen weiteren Neuigkeiten rund um das Thema „Bibel und Leben“ an. „Der Newsletter richtet sich an alle, die sich für die Bibel interessieren und die haupt- oder ehrenamtlich in diesem Bereich unterwegs sind“, erklärt Walburga Wintergerst, Referentin des Bischöflichen Ordinariats für Bibelpastoral.

Die Idee zu dem neuen Angebot mit dem Titel „Aktuelles aus Bibel und Leben“ sei im Homeoffice entstanden. „Der Versand von Post ist gerade nicht leicht zu organisieren“, erzählt Walburga Wintergerst. So sei ihr die Idee zu einer Online-Plattform gekommen, über die Termine und Veranstaltungen digital und schnell bekannt gemacht werden können.

Ausstellung und Literaturtipps

Über den Newsletter möchte sie auch interessante Hinweise geben, zum Beispiel auf die Ausstellung „PropheTisch“ der Katholischen Erwachsenenbildung oder spannende Literatur rund um die Bibel. „Außerdem ist immer auch was für die Seele dabei, weil das gerade in dieser besonderen Zeit ganz wichtig ist“, fügt Walburga Wintergerst hinzu. zg