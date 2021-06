Angebot in der Stadtmitte

Speyer. Das schöne Wetter am vergangenen Wochenende hat viele Speyerer und Besucher in die Innenstadt gelockt, was gleichzeitig für Betrieb in innenstadtnahen Schnelltestzentren des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Postgalerie und bei der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) auf dem Festplatz geführt hat.

Um lange Wartezeiten zu verhindern haben sich Andreas Wiedemann, der seitens des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) für das Schnelltestzentrum in den Räumlichkeiten der Jugendförderung verantwortlich zeichnet, und der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Christian Kölsch, der auf Seiten der Stadtverwaltung die acht mit der Stadt kooperierenden Schnelltestzentren koordiniert, abgestimmt und das Schnelltestangebot kurzfristig um eine mobile Schnellteststation auf dem Gschirrplätzel erweitert. Das ist hundert Meter vom Dom entfernt, dort wo die Jakobspilger-Figur steht.

Perfekte Kooperation gelobt

„Die Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen funktioniert hervorragend. Wir sind eng vernetzt und haben verlässliche Partner an unserer Seite, mit denen es möglich ist, bei Bedarf spontan auf eine neue Lage zu reagieren. Hierfür möchte ich mich bei allen haupt- und ehrenamtlichen Kräftenbedanken“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Am verlängerten Fronleichnamswochenende wird das mobile Team des ASB von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 13 bis 17 Uhr auf dem Gschirrplätzel Schnelltests vornehmen. zg