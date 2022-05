Speyer. Das Kinder- und Jugendtheater Speyer zeigt am kommenden Sonntag, 22. Mai, um 15 Uhr im Alten Stadtsaal, Kleine Pfaffengasse 8, das „Traumfresserchen“ – dieses Gute-Nacht-Theater, nach einer Geschichte von Michael Ende, erzählt vom König von Schlummerland selbst, sei für alle Schlafmützen ab drei Jahren gedacht, heißt es in einer Mitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Schlummerland ist es am wichtigsten, gut zu schlafen. Ausgerechnet das kann aber Prinzessin Schlafittchen nicht. Sie schläft gar nicht erst ein – weil sie Angst vor bösen Träumen hat. Alle sind in großer Sorge, doch niemand im ganzen Land kann ihr helfen. So beschließt ihr Vater, der König, allein in die Welt hinauszugehen, um Hilfe zu finden. Als er schon fast aufgeben will, trifft er schließlich das Traumfresserchen. Was es mit diesem wundersamen Wesen auf sich hat und wie es Prinzessin Schlafittchen helfen kann, erfährt man im Theater. Schauspieler ist Christof Heiner, die Regie führt Matthias Folz.

Der Eintritt kostet 10 Euro für Erwachsene, 7 Euro ermäßigt. Karten sind bei den Vorverkaufsstellen in Speyer bei Ars Ludi, Speirer Buchladen, Handfairlesen und Kaufladen Speyer – Unverpackt erhältlich. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2