Anmeldung der Fünftklässler laufen schon bald an

Speyer. Die Siedlungsschule, eine Realschule plus, wirbt dafür, jetzt schon Termine für die Anmeldung der Kinder für die fünfte Klasse zu machen. In diesem Schuljahr hatte der Tag der offenen Tür wieder in Form des beliebten Weihnachtsmarktes stattgefunden.

Auf der Homepage der Schule können interessierte Eltern und ihre Kinder auch ohne persönlichen Besuch einen guten Eindruck von der Bildungseinrichtung gewinnen. Es gibt Filme, die die Schule präsentieren und einen Einblick in Projekte und die unterschiedlichen Fachbereiche ermöglichen.

Anmeldungen für die fünften Klasse werden an dieser Schule jeweils nur nach vorheriger Terminvereinbarung in der Schule, Telefon 06232/14 14 50, vorgenommen. Der geplante Anmeldezeitraum ist von Montag, 6. Februar, bis Freitag, 10. März, jeweils werktags von 8 bis 12 Uhr.

Die Schule bittet die Eltern, den Schüleraufnahmebogen von der Homepage herunterzuladen und ausgefüllt zum Termin mitzubringen. Zusätzlich müssen folgende Unterlagen zur Anmeldung mitgebracht werden: eine Kopie der Geburtsurkunde, das Empfehlungsschreiben der abgebenden Grundschule, eine Kopie des Halbjahreszeugnisses 2022/23, ein Nachweis über Masernschutz, eine Negativbescheinigung bei alleinigem Sorgerecht und eine Kopie des Gutachtens bei Kindern mit Förderschwerpunkt. zg