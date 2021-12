Anmeldung für Gottesdienste in Speyer nun möglich

Speyer. Der Besuch eines Gottesdienstes gehört für viele zu Weihnachten dazu. Im Dom werden in diesem Jahr Gottesdienste an Heiligabend und den Weihnachtstagen Gottesdienstfeiern mit Gemeinde stattfinden. Der Gottesdienst am Morgen des ersten Weihnachtstages wird zudem auf den Social-Media-Kanälen von Dom und Bistum live übertragen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aufgrund der beschränkten Kapazitäten ist eine Voranmeldung notwendig. Diese ist ab Donnerstag, 16. Dezember, 10 Uhr bis zum Donnerstag, 22. Dezember, 12 Uhr für alle nachfolgend aufgeführten Gottesdienste möglich. Am einfachsten und zuverlässigsten funktioniert die Anmeldung online über die Seite https://www.kirchen-in-speyer.de/de/was-angebote/gottesdienste/katholische-gottesdienste/im-dom/. Für Personen ohne Internetzugang besteht die Möglichkeit, einer telefonischen Voranmeldung über das Pfarramt der Dompfarrei Pax Christi unter Telefon 06232/10 21 40 (Telefonzeiten Montag bis Freitag 10 bis 12 Uhr, Montag und Donnerstag von 15 bis 17 Uhr – es kann zu Wartezeiten kommen.)

Stimmungsvolle Beleuchtung im Dom – über die Weihnachtsfeiertage und zu Sylvester stehen besonders atmosphärische Gottesdienste an. © Domkapitel Speyer

Im Dom werden derzeit alle Gottesdienste nach der 3G-Regel gefeiert. Gottesdienstbesucher ab zwölf Jahren müssen daher einen Immunisierungs- oder Genesungsnachweis oder einen aktuellen, zertifizierten Testnachweis sowie einen Lichtbildausweis mitbringen. Eine Testmöglichkeit vor Ort besteht nicht.

Mehr zum Thema Bistum Zeichen einer vielfältigen Kirche Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Schum Kulturtage Jüdische Werke in Kathedrale Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Lobpreisgottesdienst Mystisch und fröhlich den Glauben feiern Mehr erfahren

An Heiligabend wird im Dom um 15 Uhr eine Kinderkrippenfeier gestaltet. Es singen Jungen und Mädchen der Nachwuchschöre der Dommusik. Um 22.30 Uhr beginnt dann der Weihnachtsabend mit Orgelmusik. Die Christmette mit Weihbischof Otto Georgens beginnt um 23 Uhr. Sängerinnen und Sänger des Domchores singen die „Salzburger-Stille-Nacht-Messe“ für Chor, Flöte, Klarinette, Horn und Orgel von Wolfram Menschick sowie weihnachtliche Werke von John Rutter. Die Orgel spielt Domorganist Markus Eichenlaub.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Ersten Weihnachtstag feiert Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann um 10 Uhr ein Pontifikalamt. Der Konzertchor des Mädchenchores und der jungen Männerstimmen der Domsingknaben gestalten diesen Gottesdienst musikalisch mit der „Missa secunda“ von Hans Leo Hassler sowie Liedsätzen von Praetorius, Jones und Heiß. Dieser Gottesdienst wird live auf den Social-Media-Kanälen von Dom und Bistum übertragen. Um 16:30 Uhr findet eine Pontifikalvesper mit Bischof Wiesemann statt. Hier erklingt Chormusik von Michael Praetorius, Hans Leo Hassler, Johann Pachelbel und Anton Bruckner. Es singt ein Vokalensemble der Dommusik. Weitere Gottesdienste finden an diesem Tag im Dom um 7.30 Uhr und um 18 Uhr statt. Das Orgelspiel in den Pontifikalgottesdiensten übernimmt Domorganist Markus Eichenlaub. Die Früh und Abendmessen spielt der Zweite Domorganist Christoph Keggenhoff.

Fest der heiligen Familie

Das Pontifikalamt am zweiten Weihnachtstag wird um 10 Uhr von Weihbischof Otto Georgens zelebriert. In diesem Jahr fällt auf diesen Tag das Fest der heiligen Familie und nicht, wie meist der Fall, der Gedenktag des Heiligen Stephanus, einer der Patrone des Doms. Die Capella Spirensis gestaltet mit Claudio Monteverdis Missa „in illo tempore“ und Giovanni Pierluigi da Palestrinas Motette „Dies sanctificatus“ den festlichen Gottesdienst. Domorganist Markus Eichenlaub spielt Orgel. Weitere Messfeiern finden an diesem Tag um 7.30 Uhr und um 18 Uhr statt. Das Orgelspiel in diesen Gottesdiensten übernimmt der Zweite Domorganist Christoph Keggenhoff.

An Silvester, Freitag, 31. Dezember, findet ab 16 Uhr ein feierliches Pontifikalamt zum Jahresschluss im Dom statt. Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann wird der Messe vorstehen. In diesem festlichen Gottesdienst musizieren Sängerinnen und Sänger des Mädchenchores, der Domsingknaben und des Domchores gemeinsam mit den Dombläsern. Es erklingt die „Missa brevis in B“ von Christopher Tambling sowie weihnachtliche Liedsätze von Praetorius, Saint-Saëns und Bach.

Am Neujahrstag, 1. Januar 2022, findet der erste Gottesdienst des neuen Jahres um 10 Uhr mit Domdekan Dr. Christoph Kohl statt. Die Schola gregoriana singt Gregorianik sowie deutsche Wechselgesänge aus dem Gotteslob.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Am Fest der Erscheinung des Herrn, dem 6. Januar, feiert Bischof Wiesemann um 10 Uhr ein Pontifikalamt im Dom, das mit Kantorengesängen und Orgelmusik gestaltet wird. Mit dem Gottesdienst am Tag der Taufe des Herrn, Sonntag, 9. Januar endet die Weihnachtszeit. Das Kapitelsamt um 10 Uhr wird von einem Vokalensemble der Dommusik mit der „Missa sine nomine“ von Ludovico da Viadana gestaltet.

Zusätzlich zu den genannten Gottesdiensten findet werktags im Dom um 7 Uhr die Frühmesse statt, samstags, sonn- und feiertags um 7.30 Uhr. Dienstags, Freitags sowie Sonn- und Feiertags wird um 18 Uhr eine Abendmesse im Dom gefeiert. Am Silvesterabend entfällt die Abendmesse und am Neujahrstag die Frühmesse.

Alle Pontifikalgottesdienste und das Kapitelsamt am 1. Januar werden von Domorganist Markus Eichenlaub an der Orgel begleitet. Bei den Früh- und Abendmessen spielt der Zweite Domorganist Christoph Keggenhoff. is