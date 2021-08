Anpacken und fürs Seelenheil da sein

Speyer. Selten war ihr Einsatz so extrem und ihr Dienst so wichtig: Die ökumenische Notfallseelsorge leistet derzeit in der Hochwasserregion an der Ahr Erste Hilfe für Betroffene und Helferteams. Bereits am zweiten Tag nach dem Hochwasser im Norden von Rheinland-Pfalz waren die regionalen Kräfte der Notfallseelsorge vor Ort. Überregionale Teams wie das pfälzische wurden zusätzlich angefordert, koordiniert von der zentralen Einsatzleitung, die am Nürburgring eingerichtet wurde. Das Ziel: Die Seelsorge-Teams vor Ort zu unterstützen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich habe ja keinen Krieg erlebt, aber es ist einfach alles kaputt“, schildert Karl-Ludwig Hauth seinen Eindruck aus der Krisenregion. „Wo die Leute zwischen hochhaushohen Schutthaufen sitzen, besteht unsere Seelsorge erst mal aus handfester Hilfe.“ Der 59-jährige Pfarrer in Eisenberg und Ramsen ist seit über 20 Jahren im Förderverein Erweiterter Rettungsdienst Grünstadt (FERD) und in der Notfallseelsorge (NFS) der Pfalz tätig. Hauth koordiniert derzeit die Teams aus dem Gebiet der Evangelischen Pfälzer Landeskirche für die Ahrtalregion.

Aus der Pfalz waren bei bislang 33 Einsätzen 25 Mitarbeitende in der Region unterwegs, darunter sieben Pfarrpersonen. Je zwei von ihnen bilden ein Team, das von einem Fahrer an die Einsatzorte gebracht wird und dort zu Fuß unterwegs ist. Anders als gewohnt betreuten sie keine Einzelpersonen oder Gruppen, sondern „gewissermaßen eine ganze Gemeinde“, erläutert Hauth den Unterschied zu anderen Einsätzen.

„Auch wenn die Trauma-Verarbeitung an der Ahr jetzt erst beginnen wird, wir sind diejenigen, die wieder weggehen“, betont Koordinator Karl-Ludwig Hauth. Der überregionale Einsatz der Pfälzer Teams in der Eifel wird voraussichtlich in den kommenden Tagen beendet. Die seelsorgerliche Arbeit übernehmen dann Kräfte und Hilfswerke vor Ort, in Selbsthilfegruppen und Kirchengemeinden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Helfer besser ausstatten

Im Nachgang erhofft sich Pfarrer Hauth eine sorgfältige Auswertung der Einsätze und eine bessere Ausstattung der Notfallseelsorge. Deren wichtige Arbeit sei durch die Hochwasserkatastrophe mehr in den Fokus geraten. „Anders als die Hilfsgewerke sind wir aber Anfänger in Katastrophenlagen. Da muss sich was tun.“ Dienstpläne könnten künftig nicht weiter über Excel-Tabellen organisiert werden oder im spontan eingerichteten Gruppenchat.

Eine klarere Struktur und Vernetzung sowie die Nutzung digitalerKommunikationsmittel seien dringend geraten. Daneben sollten Fortbildungen für die Leitung der Einsatzzentralen stehen sowie mehr Sicherheit, Ausbildung und Aufklärung für die Ehrenamtlichen – etwa über ihr Recht auf Freistellung im eigentlichen Beruf, so wie es der Landeskirchenrat für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der aktuellen Situation eingerichtet hat.

„Auch die Landeskirche wird sich dem Thema Katastrophenmodus künftig mehr widmen müssen“, resümiert Hauth. lk