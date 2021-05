Ansprechpartnerin sein

Speyer. Frischer Wind in der städtischen Wirtschaftsförderung: Katja Gerwig übernimmt zum 1. September die Leitung der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungen und wird somit neue Wirtschaftsförderin der Stadt Speyer.

AdUnit urban-intext1

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler berichtet, dass sich Gerwig unter 23 Bewerbern einvernehmlich als geeignetste Kandidatin durchgesetzt habe. „Mit Katja Gerwig haben wir eine kompetente Frau gefunden, die uns helfen wird, die Wirtschaftsförderung der Stadt auf neue Füße zu stellen und leistungsstärker zu machen. Insbesondere jetzt,wo sich Gewerbetreibende aufgrund der Corona-Pandemie mit nie dagewesenen Herausforderungen konfrontiert sehen, ist es wichtig, eine zuverlässige Anlaufstelle zu haben, die unterstützend und beratend zur Seite steht und so dabei hilft, Unternehmen und Arbeitsplätze langfristig an unsere Stadt zu binden“.

Katja Gerwig heißt die neue Leiterin der Stabsstelle Wirtschaftsförderung. © stadt

Gerwig wurde 1986 in Stuttgart geboren und hat an der Universität Gießen Moderne Fremdsprachen, Kulturen und Wirtschaft studiert. Berufsbegleitend absolviert sie seit 2015 ein Masterstudium an der Fernuniversität Hagen im Bereich Management. Seit 2011 war Gerwig in verschiedenen Positionen bei der Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern in der Abteilung Internationales und Unternehmensförderung tätig, zuletzt als stellvertretende Abteilungsleiterin.

Von dort bringt sie reichlich Erfahrungen in den Bereichen Existenzgründung, Unternehmensnachfolge, Export und Import sowie Veranstaltungsplanung und Marketing mit. In ihrer Funktion als stellvertretende Abteilungsleiterin hat sie außerdem Kommunen zu den Themen der Stadtentwicklung und bei Förderprogrammen und Einzelhändler im Bereich der Digitalisierung beraten.

AdUnit urban-intext2

Die 34-Jährige lebt aktuell noch in Hanau, möchte ihren Lebensmittelpunkt aber nach Speyer verlagern. zg