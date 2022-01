Aqua-Fit-Kurse starten wieder

Speyer. Ende Januar beginnen drei neue Aqua-Fit-Kurse im Speyerer Sport- und Erlebnisbad Bademaxx. Eine Erstattung der Kursgebühr durch die Krankenkasse ist möglich. Es gilt die 2Gplus-Regel. Start ist am Mittwoch, 26. Januar, entweder um 19, 19.45 oder 20.30 Uhr. Von da an dann an zehn Terminen zu jeweils 45 Minuten, die Kursgebühr beträgt 110 Euro.

Aqua-Fit bietet einen hohen Trainingseffekt verbunden mit Bewegung im tragenden Element Wasser. Fachkundige und motivierende Übungsanleitungen fördern die Fitness, das Herz-Kreislauf-System und schaffen seelischen Ausgleich. zg

Info: Anmeldung online unter www. bademaxx.de/Kursanmeldung