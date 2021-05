Aquarell-Experimente und Musik-Rätsel

Speyer. Die Volkshochschule kommt nach Hause. Das ist natürlich nur im übertragenen Sinne gemeint, denn die VHS setzt weiterhin alles daran, ihre breite Angebotspalette soweit wie möglich digital zu präsentieren.

AdUnit urban-intext1

So beginnt am Mittwoch, 12. Mai, wieder ein Online-Zumbaò-Fitness-Kurs mit Nicole Albers. Am Samstag, 15. Mai, können Interessierte – ebenfalls online – „Experimente in Aquarell“ mit Chilja Engelhard starten. Und der ursprünglich für April geplante Musikvortrag „Virtuose Musikerinnen, starke Frauen: Clara Schumann und Pauline Viardot“ mit Dr. Anja Pohsner wird am Dienstag, 18. Mai, online präsentiert. Darüber hinaus hat sich die Referentin noch ein neues Format überlegt: Am Dienstag, 1. Juni, bietet sie den interaktiven Themenvortrag „Rätsel der Musikgeschichte: Wie starb Mozart?“ ebenfalls online an.

Besonders empfehlenswert sind nach Angaben des Veranstalters auch die hochwertigen Vorträge aus der Reihe vhs.wissen live, die sich mit aktuellen gesellschaftspolitischen oder naturwissenschaftlichen Fragestellungen auseinandersetzen. Beispielsweise heißt es am Dienstag, 25. Mai, „Regieren in unsicheren Zeiten: Was kommt nach Merkel?“ mit Constanze von Bullion und Nico Fried aus der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung. zg

Info: Alle Online-Angebote sind buchbar unter https://www.vhs-speyer.de/programm/online-angebote.html

AdUnit urban-intext2