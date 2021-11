Arbeiter fällt in Baugrube - Rettung durch die Feuerwehr

Speyer. Die Speyerer Feuerwehr wurde am Montagabend, 1. November, zu einem Einsatz gerufen, weil ein Arbeiter in eine Baugrube gestürzt ist und sich dabei verletzt hat. Wie die Freiwillige Feuerwehr Speyer mitteilte, wurde die Person mit Hilfe der Drehleiter und einer Schleifkorbtrage aus der Baugrube gerettet. Danach wurde die Person an den Rettungsdienst übergeben.

Die Feuerwehr war mit 13 Einsatzkräften vor Ort, inklusive Hilfeleistungslöschfahrzeug, Drehleiter, Einsatzleitwagen und Kommandowagen. Auch Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.