Armut in der Industriestadt

Speyer. Er war ein Kämpfer für die soziale Gerechtigkeit: Am 27. Januar gedenkt das Bistum Speyer des seligen Paul Josef Nardini (1821–1862). Er wirkte als Priester im westpfälzischen Pirmasens. Um der Armut und der Not in der jungen Industriestadt zu begegnen, gründete er 1855 die Schwesterngemeinschaft der „Armen Franziskanerinnen von der Heiligen Familie“ (Mallersdorfer Schwestern). Die Ordensfrauen nahmen sich der verwahrlosten Kinder in seiner Pfarrei an und kümmerten sich um alte und kranke Menschen. Auch heute sind die Ordensschwestern noch immer an vielen Orten in Deutschland, Rumänien und Südafrika tätig.

Paul Josef Nardini starb am 27. Januar 1862 im Alter von nur 40 Jahren. Sein Lebenswerk und sein Glaubenszeugnis aber blieben unvergessen. Im Jahr 2006 wurde Paul Josef Nardini selig gesprochen. Im vergangenen Jahr 2021 jährte sich der Geburtstag des Seligen zum 200. Mal. Eine Reliquie in der Katharinenkapelle des Speyerer Domes erinnert an den Seligen.

In der Kathedrale findet zum Gedenktag am Donnerstag, 27. Januar, um 8 Uhr ein Pontifikalamt mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann statt, zu dem die Mitarbeiter des Bischöflichen Ordinariats und des Diözesan-Caritasverbandes besonders eingeladen sind. Musikalisch wird der Gottesdienst von einer kleinen Schola der Dommusik gestaltet. Domorganist Markus Eichenlaub spielt die Orgel.

Info: Um Anmeldung online unter www.kirchen-in-speyer.de oder unter Telefon 06232/102 140 wird gebeten. Weitere Infos zum seligen Paul Josef Nardini: www.nardini.de

