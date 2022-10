Artem und Oleksii fechten für den TSV

Speyer. Bei der Fechtabteilung des TSV Speyer trainieren seit einigen Monaten zwei junge ukrainische Fechter: Artem Fiedotov ist erst neun Jahre alt und Oleksii Lytvynenko ist vor kurzem 18 geworden. Beide sind im März 2022 mit ihren Familien vor dem Krieg aus ihrer Heimat geflohen.

Artem Fiedotov kam mit seinen Eltern, Geschwistern und Großeltern aus Charkiw nach Deutschland. Die Familie erzählt uns, dass sie nach den ersten schweren Bombenangriffen nur das Nötigste in ihr Auto packen konnte und in Richtung Polen geflohen ist. Mehrmals mussten sie in Luftschutzbunkern übernachten. An der Grenze zu Polen kamen sie bei Freunden der Großeltern unter und konnten dann mit dem Bus nach Warschau ausreisen. Danach ging es weiter nach Berlin und Mannheim, wo eine Halbschwester von Artems Vater lebt.

2 Bilder Mit seinen neun Jahren schon ein guter Fechter ist Artem Fiedotov. © TSV

Aktuell lebt die Familie in Harthausen, wo Artem auch die Grundschule besucht. Der Junge fühlt sich in Deutschland sehr wohl, spricht inzwischen auch schon recht gut Deutsch und möchte gerne in Deutschland bleiben, sagen seine Eltern. Die Familie weiß aber noch nicht, wie es in der Zukunft für sie weitergeht, ob sie in die Ukraine zurück können oder nicht.

Oleksii Lytvynenko floh ebenfalls im März mit seiner Mutter und seinem elfjährigen Bruder vor dem Krieg. Sein Vater ist in der Ukraine geblieben. Mit dem Zug fuhren sie zuerst zu Verwandten an der polnischen Grenze und reisten dann ebenfalls mit dem Bus weiter nach Warschau aus. Über Berlin und Mannheim kamen sie schließlich nach Speyer, wo eine Bekannte der Familie seit 20 Jahren lebt. Inzwischen ist Oleksii 18 Jahre geworden und hat die Schule beendet. Er jobbt aktuell in einem Speyerer Restaurant und besucht deutsche Sprachkurse. Zudem absolviert er ein Fernstudium in der Ukraine. Er möchte gerne, sobald es möglich ist, in seine Heimat zurückkehren.

Komplette Ausrüstung finanziert

Artem und Oleksii haben mit dem Fechtsport in der Ukraine begonnen und freuen sich sehr, diesen in Speyer weiter ausüben zu können. Kurz vor Kriegsbeginn konnte Artem erste Erfolge bei ukrainischen Wettkämpfen feiern. Oleksii trat schon mit 13 Jahren dem Olympischen Fechtkolleg in Kiew bei. Um ihn bei seiner Weiterentwicklung im Fechten zu unterstützen, hat der Förderkreis der Fechtabteilung eine komplette Fechtausrüstung für ihn finanziert.

Artem und Oleksii möchten gerne an Turnieren in Deutschland teilnehmen, was die Fechtabteilung des TSV natürlich unterstützt und fördert. Beide haben sich problemlos in das Training integriert und sind allen ein Vorbild an Disziplin, Einsatzbereitschaft, Fairness und Freundlichkeit. Ihre Dankbarkeit gegenüber dem TSV Speyer und den Trainern und Übungsleitern ist groß. Aber auch die Fechterinnen und Fechter des TSV Speyer profitieren von der Anwesenheit der beiden jungen Ukrainer. zg